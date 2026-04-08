Italia sfuma il sogno Ancelotti? Il ct è pronto al rinnovo con il Brasile

Nelle prossime settimane, il commissario tecnico della nazionale brasiliana firmerà il rinnovo del contratto con la Federazione calcistica del paese. La firma prolungherà il suo incarico fino ai Mondiali del 2030, consentendogli di continuare a guidare la squadra in vista delle competizioni future. L’allenatore, attualmente in carica, si appresta a confermare il suo ruolo nel progetto sportivo brasiliano.

(Adnkronos) – Nelle prossime settimane Carlo Ancelotti firmerà il rinnovo del contratto con la Federazione calcistica brasiliana, che gli consentirà di rimanere alla guida della nazionale fino ai Mondiali del 2030. Il nome del tecnico di Reggiolo esce quindi di fatto dalla lista dei possibili ct dell'Italia. A dicembre Espn ha rivelato che l'allenatore italiano aveva raggiunto un accordo verbale per la firma di un nuovo contratto quadriennale. Il nuovo accordo non prevede un aumento di stipendio per Ancelotti, che è già l'allenatore più pagato nella storia della nazionale con un guadagno di 10 milioni di euro all'anno. Tuttavia, gli stipendi dei quattro membri dello staff tecnico di Ancelotti verranno adeguati. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Brasile di Ancelotti: attivazione con elastici

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