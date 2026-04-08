Ance Trapani | Catalano punta su giovani e stipendi per l’edilizia

Durante l’Assemblea dei Soci presso la sede di Trapani, Sandro Catalano è stato riconfermato all’unanimità come presidente dell’Ance Trapani. La riunione si è svolta presso la sede di via Mafalda di Savoia 26, con la partecipazione dei soci. Catalano ha annunciato l’intenzione di puntare su giovani e stipendi nel settore dell’edilizia.

Sandro Catalano è stato riconfermato all’unanimità come presidente dell’Ance Trapani durante l’Assemblea dei Soci tenutasi presso la sede di via Mafalda di Savoia 26 a Trapani. L’imprenditore di Marsala, che ha 53 anni, guida ora l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili della provincia con l’obiettivo di potenziare il settore delle costruzioni. Il rinnovo della carica avviene in un momento di forte spinta verso la modernizzazione delle competenze professionali nell’isola. Catalano ha messo in risalto l’importanza del protocollo d’intesa siglato lo scorso mese di marzo tra Confindustria Sicilia, ANCE Sicilia e Regione Siciliana. Tale accordo mira a ristrutturare la formazione professionale in Sicilia per far sì che le abilità dei lavoratori corrispondano effettivamente a ciò che le imprese richiedono oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ance Trapani: Catalano punta su giovani e stipendi per l’edilizia Cosenza polo strategico per l’edilizia: ANCE punta al rilancio del Mezzogiorno con unità e investimenti mirati.Cosenza è stata al centro di un importante evento nazionale dedicato al ruolo dell’edilizia nel rilancio del Sud Italia. Leggi anche: Edilizia, 18 giovani in cantiere: 900 ore di tirocinio promosse da Formedil Caserta, Ance e Its Academy