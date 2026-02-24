Edilizia 18 giovani in cantiere | 900 ore di tirocinio promosse da Formedil Caserta Ance e Its Academy

Formedil Caserta, Ance e Its Academy hanno fatto partire un percorso pratico per 18 giovani, coinvolgendoli in 900 ore di tirocinio nelle aziende locali. La causa di questa iniziativa risiede nella volontà di favorire il passaggio dalla formazione teorica all’esperienza diretta in cantiere. I partecipanti, dopo aver completato la parte teorica, mettono in pratica le competenze acquisite, contribuendo a rafforzare il settore edile della provincia. I tirocini sono appena iniziati, segnando un passo importante per i giovani lavoratori.

Dalla teoria al cantiere. È entrata nel vivo la fase operativa del percorso formativo promosso da Formedil Caserta, Ance Caserta e Its Academy Casa Campania: 18 giovani, dopo aver completato 900 ore di formazione teorica, hanno iniziato altre 900 ore di tirocinio nelle aziende della provincia di Caserta. I corsi si sono svolti presso l’Istituto tecnico “Carlo Andreozzi” di Aversa. Ora le competenze acquisite in aula diventano strumenti di lavoro nei cantieri e negli uffici tecnici delle imprese iscritte ad Ance Caserta, segnando il passaggio concreto verso l’ingresso nel settore delle costruzioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

