Le stagioni delle seppie sono un ricordo che risale a ieri, un periodo in cui i pensieri si trasformavano in azioni concrete e le parole avevano un peso reale. A Manfredonia, questa memoria si intreccia con il passato di un’attività che ha segnato la vita della comunità, mantenendo vivo il legame tra le stagioni e le tradizioni di un tempo.

Manfredonia – Non è di oggi ma di ieri, quando i pensieri erano fatti e le parole azioni reali. Ancora ora sento quelle onde sl mio orecchio, di acque pure. Ricordo,quando non si svendeva niente del nostro Golfo, quando non si cementificava il proprio mare. Ricordo in quel punto du trone a mere, proprio di fronte al Centro di Riabilitazione – ” Mons. Andrea Cesarano, per essere preciso, passavo con la barca insieme al mio babbo, erano i primi di marzo, tempo di pesca per le seppie, verdi come le acque che avevano contraddistinto – il nostro mare.Quando a pescare di marzo,era il fiorire più vero della vita. Professare di amare il mare, riempirlo di strutture esagerate non è facile da digerire. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Le stagioni delle seppie, quando i pensieri erano fatti e parole

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