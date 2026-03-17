In vista delle elezioni amministrative di maggio a Salerno, il sindaco ha annunciato il suo impegno a concentrarsi sui quartieri della città. Ricorda di aver già adottato questa strategia in passato, prima da presidente regionale e ora da sindaco. La sua campagna si concentra sull’ascolto diretto delle comunità locali e sulla presenza costante nei diversi quartieri della città.

Tempo di lettura: 2 minuti “Bisogna ritornare nei quartieri”. Lo ha detto quando ero ancora presidente della regione, lo ha fatto da Sindaco ed è pronto a farlo da candidato alla poltrona di primo cittadino nella città di Salerno per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Vincenzo De Luca si mette in moto e chi lo conosce sa che non ci sarà un punto della città, dove non arriverà di persona per parlare a quattro occhi con i cittadini, perché non c’è niente di più convincente di sentirlo parlare. Perché questa poi è la sua arma vincente da vent’anni: la comunicazione. Il primo appuntamento è a Mariconda. Domani mercoledì 18 marzo alle 17:30, Vincenzo De Luca incontrerà i cittadini all’interno della sede dell’associazione Il quadrifoglio di Via Premuda. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno: De Luca riparte dai quartieri

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