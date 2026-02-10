Questa mattina si è deciso ufficialmente che il campo largo sosterrà Vincenzo De Luca alle prossime elezioni comunali a Salerno. La scelta è stata confermata da alcuni esponenti politici del territorio, che hanno annunciato il sostegno senza esitazioni. Ora si attende solo il via libera ufficiale, ma l’intenzione pare ormai chiarissima. La campagna elettorale inizia a prendere forma, e De Luca si prepara a correre con una coalizione compatta.

Tempo di lettura: 2 minuti Il campo largo sosterrà Vincenzo De Luca alle prossime elezioni comunali a Salerno. L’ex presidente della regione Campania, nel silenzio del suo nuovo quartier generale, in via Clemente Mauro, sta lavorando per ricucire e ottenere il sostegno delle diverse componenti che fanno parte della coalizione di centro sinistra che, anche grazie al suo sostegno, è riuscita a portare alla vittoria senza difficoltà il presidente Roberto Fico. De Luca ha dalla sua parte già il Partito democratico che, a livello regionale, è guidato dal figlio Piero ed anche il segretario nazionale del partito socialista, Vincenzo Maraio viene considerato fedelissimo di De Luca e ha speso parole a favore della candidatura del presidente uscente della regione Campania. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno, Campo largo vicino a De Luca

Approfondimenti su Salerno Amministrative

In vista delle amministrative a Salerno, si delineano ipotesi di una coalizione civica con Gianfranco Valiante, che potrebbe sostenere la sua candidatura nel centro sinistra contro De Luca.

In vista delle prossime elezioni a Salerno, Mari ha sottolineato l'importanza di proporre un campo largo alternativo a De Luca.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Salerno Amministrative

Argomenti discussi: Amministrative Salerno, il campo largo si presenta -; Salerno, prove di campo largo. Villani (M5s) rilancia il progetto; Salerno, il campo largo si prepara al voto e ribadisce il no a De Luca; Il centrodestra serra i ranghi Uniti per le amministrative.

Campo largo prende forma a Salerno: Virginia Villani (M5S) rilancia progetto per la cittàStampa In vista delle prossime elezioni amministrative a Salerno, prende forma un progetto politico unitario che mette insieme forze progressiste e civiche. Alla conferenza stampa di presentazione, te ... salernonotizie.it

Salerno, subito riunione politica del Campo Largo. Ma non ci saranno PD e PSIStampa Le forze politiche e civiche impegnate nella costruzione di una coalizione ampia e partecipata per la guida della città di Salerno presentano ufficialmente il loro progetto. L’incontro con la s ... salernonotizie.it

"Avanti Uniti", questo il proposito del centro-destra dopo il primo vertice in vista delle elezioni amministrative 2026 a Salerno - facebook.com facebook