Alessandria punta sui giovani | progetto per trasformare spazi urbani in hub di innovazione per under 35

Alessandria prova a cambiare volto. Nel cuore della città, nei giardini di Pittaluga, si sono incontrati i primi protagonisti del nuovo progetto dedicato ai giovani under 35. L’obiettivo è trasformare gli spazi urbani in punti di incontro e innovazione, creando un vero e proprio hub per i giovani. Nonostante il cielo grigio e la minaccia di pioggia, l’atmosfera è stata carica di entusiasmo. La città si muove per coinvolgere i ragazzi e ridare vita a zone che possono diventare motori di novità e creatività.

Alessandria ha aperto i battenti su un nuovo capitolo della sua storia urbana. Nei giardini di Pittaluga, sotto un cielo grigio di febbraio che prometteva pioggia ma non riusciva a spegnere l'entusiasmo, si è svolto il primo incontro ufficiale del progetto "AL P.I.T.T.A.!", un'ambiziosa scommessa del Comune per trasformare spazi abbandonati in poli di innovazione gestiti da giovani under 35. Il 3 febbraio 2026, alle ore 16.30, in un'aula riscaldata dal sole che filtrava tra i vetri del Centro Giovani, centinaia di progetti sono stati presentati, non in forma di business plan, ma come sogni concreti.

