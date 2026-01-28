Dopo alcuni anni di pausa, lo Spezia ha rilanciato il progetto Spezia Academy, questa volta con un nuovo volto. L’obiettivo è lavorare più strettamente con le realtà dilettantistiche della zona per scoprire e preparare i talenti più promettenti del territorio, puntando sui giovani del comprensorio spezzino-lunigianese.

Dopo qualche anno di assenza, il club aquilotto ha rilanciato in grande stile il progetto Spezia Academy, che si propone di sviluppare una collaborazione costante con importanti realtà dilettantistiche locali allo scopo di lanciare nel grande calcio professionistico i più validi giovani del comprensorio spezzino-lunigianese. Un obiettivo raggiungibile attraverso le linee guida della struttura, del metodo e del supporto da estendere a giovani, tecnici e istruttori delle società affiliate, facendo perno sulla passione, il divertimento, le competenze, la valorizzazione delle qualità e il rispetto delle regole.

© Sport.quotidiano.net - L’iniziativa torna in grande stile dopo alcuni anni di assenza. Progetto Spezia Academy con un nuovo look. L’obiettivo è puntare sui giovani del territorio

