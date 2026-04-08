Amianto in un liceo del Pavese Petizione dei genitori | Abbiamo paura per i nostri figli

In un liceo del Pavese, i genitori hanno avviato una petizione per chiedere interventi a causa della presenza di amianto nella scuola. La preoccupazione tra le famiglie cresce dopo che un genitore ha ricevuto una telefonata dalla figlia, che si trovava in viaggio verso Roma per una riunione dello Sportello Amianto, di cui lui è presidente. La situazione ha portato alla luce timori riguardo alla sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

AGI - "Papà, ma nella scuola c'è l' amianto?". Lunedì 23 marzo Fabrizio Protti riceve una telefonata dalla figlia che sta andando a Roma per una delle riunioni dello Sportello Amianto di cui è presidente. Sì, l'amianto al liceo 'Golgi' di Broni, nel Pavese, c'è e si sa anche da molto tempo ma il fatto grave è che quella mattina un'impresa stia svolgendo dei lavori con dispersione di polveri non meglio identificate. Il caso alla Procura di Pavia. La sera del 23 marzo la scuola viene chiusa fino a data da destinarsi e Protti ha presentato ieri una denuncia alla Procura di Pavia nella quale chiama in causa la Provincia, la ditta e la dirigenza scolastica per "accertare le responsabilità eventualmente connesse ai fatti". 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Amianto in un liceo del Pavese. Petizione dei genitori: "Abbiamo paura per i nostri figli" Leggi anche: Ragazzini minacciati col coltello in centro: "Abbiamo paura di far uscire i nostri figli" L’asilo resta chiuso. L’appello dei genitori: "Vogliamo risposte per i nostri figli"I genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido Ambarabà di Soci non hanno più intenzione di aspettare e richiedono che il servizio riprenda... Temi più discussi: Amianto nel cantiere del liceo di Broni: Ats incontra studenti e famiglie; Broni, c’è l’amianto nell’ascensore del liceo Golgi: scuola chiusa fino a dopo pasqua; Fibre di amianto nei detriti del cantiere, liceo chiuso d'urgenza; Broni, amianto vicino alle aule e al piano terra del liceo scientifico: chiusa la scuola, ma non si esclude l'esposizione degli studenti alle polveri. Liceo Golgi chiuso per amianto: «Tracce anche al piano terra e vicino le aule»Un elemento che, secondo allargherebbe il perimetro della contaminazione, avvenuto durante l’intervento edilizio che è costato alla ditta anche una diffida da parte della Provincia – ente responsabile ... laprovinciapavese.gelocal.it Il liceo Golgi di Broni chiude per tracce di amianto: Polveri anche vicino alle aule, forse studenti espostiIl liceo Golgi di Broni (Pavia) è stato chiuso per precauzione prima di Pasqua per tracce di amianto trovate nel cantiere di ristrutturazione dell'ascensore ... fanpage.it Broni, amianto vicino alle aule e al piano terra del liceo scientifico: chiusa la scuola, non si esclude l'esposizione degli studenti alle polveri - facebook.com facebook Lotta all' #amianto in Italia: @ASI_spazio , @telespazio e il Gruppo @Leonardo_live utilizzano satelliti e #IA per mappare coperture pericolose e pianificare bonifiche mirate. Collaborazione con @e_geos e @unicassino per la salute pubblica! x.com