Ragazzini minacciati col coltello in centro | Abbiamo paura di far uscire i nostri figli

In centro, alcuni ragazzini sono stati minacciati con un coltello mentre erano con gli amici. La loro paura li ha spinti a evitare di far uscire i figli di casa. La giornata sembrava normale, con una passeggiata, un gelato e qualche chiacchiera, prima di tornare a casa. La situazione ha creato sconcerto tra chi era presente.

Doveva essere un normale pomeriggio in centro, insieme agli amici. La classica vasca, il gelato, due chiacchiere e poi il ritorno a casa. Ma a quel punto qualcuno se l’è vista brutta: un coltello puntato contro e la richiesta dei soldi. Il tutto nel centro di Monza, nel pomeriggio di domenica 1 marzo, nei pressi del Ponte dei Leoni. A raccontare l’accaduto alla redazione di MonzaToday è la mamma di uno dei ragazzi della comitiva. Una comitiva formata da otto adolescenti che, come tanti, avevano deciso di trascorrere insieme qualche ora, in quel luogo – il centro di Monza – che loro (e i genitori) ritengono un luogo sicuro: tanta gente, negozi, bar. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Paura tra i banchi, ragazzini minacciati e picchiati. E i genitori non mandano i figli a scuola per protestaGrosseto, 16 febbraio 2026 – Hanno deciso di passare ai fatti perchè la situazione è stata definita ormai ’insostenibile’ da molte famiglie. Via Montanara, tre ragazzini di 13 anni minacciati e rapinati con un coltelloTre ragazzini di 13 anni sarebbero stati rapinati da alcuni giovanissimi, che avrebbe mostrato un coltellino in segno di minaccia, in via Montanara a... Tutti gli aggiornamenti su Ragazzini minacciati. Discussioni sull' argomento Senigallia, ragazzini di 14 e 16 anni con i coltelli in tasca: scattano la denuncia per loro e la multa ai genitori; Consegnate i coltelli, lasciateli davanti all'altare: l'appello del sacerdote brianzolo ai ragazzi. Ragazzini minacciati col coltello in centro: Abbiamo paura di far uscire i nostri figliIl racconto della mamma di un adolescente dopo l'aggressione ai danni di due amici del figlio domenica pomeriggio ... monzatoday.it Disabile minacciato col coltelloEntra nel perimetro della scuola con un coltello in tasca e minaccia uno studente che riprende tutto con il telefonino. Scattata la denuncia ... rainews.it Senigallia, ragazzini di 14 e 16 anni con i coltelli in tasca: scattano la denuncia per loro e la multa ai genitori - facebook.com facebook Ragazzini che lui ha minacciato che se non avessero messo like ai suoi post non avrebbero avuto voti alti #Schettini #Sanremo2026 x.com