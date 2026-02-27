Vela America’s Cup 2027 a Napoli Rai ottiene i diritti TV esclusivi in chiaro

La Rai ha ottenuto i diritti televisivi esclusivi in chiaro per trasmettere la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, le competizioni Youth e Women’s America’s Cup fino alla finale che si terrà a Napoli nel 2027. La messa in onda coprirà tutte le tappe principali dell’evento, garantendo la visibilità delle regate in Italia senza bisogno di abbonamenti o canali a pagamento.

La Rai trasmetterà in esclusiva in chiaro la Louis Vuitton 38ª America’s Cup, Youth e Women’s America’s Cup fino alla finale di Napoli 2027. L’ America’s Cup Partnership (ACP) annuncia che i diritti media in chiaro per l’Italia della Louis Vuitton 38ª America’s Cup sono stati assegnati in esclusiva alla Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e principale gruppo editoriale del Paese. L’accordo include anche le regate della Youth America’s Cup e della Women’s America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027. La programmazione sarà diffusa sui principali canali Rai e su tutte le piattaforme del servizio pubblico radiotelevisivo, con trasmissioni in diretta, approfondimenti giornalistici, rubriche dedicate e produzioni originali. 🔗 Leggi su Digital-news.it

