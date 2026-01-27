America’s Cup 2027 Ditto | serve ascoltare Bagnoli

L’assegnazione dell’America’s Cup 2027 a Napoli rappresenta un’occasione per valorizzare il territorio e promuovere la partecipazione locale. È importante analizzare come grandi eventi possano influenzare positivamente lo sviluppo della città, considerando anche le sfide e le opportunità che ne derivano. Un dialogo aperto e costruttivo con tutti gli attori coinvolti è fondamentale per massimizzare i benefici di questa importante manifestazione.

America's Cup e territori: il valore della partecipazione L'assegnazione dell'America's Cup 2027 a Napoli apre scenari importanti per la città, ma porta con sé anche interrogativi profondi sul rapporto tra grandi eventi e territori. A intervenire nel dibattito è Enrico Ditto, imprenditore turistico, che prende posizione sulle proteste nate a Bagnoli contro i lavori connessi alla manifestazione sportiva. Secondo Ditto, nessun progetto, per quanto ambizioso, può prescindere dall'ascolto di chi vive quotidianamente i luoghi interessati. Negli ultimi giorni, nelle aree di via Diocleziano e via Enea, cittadini organizzati nella "Rete No America's Cup" hanno bloccato il passaggio dei camion diretti ai cantieri.

