Ambito territoriale sociale di Gioia del Colle | al via gli incontri Conoscere sé per cambiare il mondo intorno Domani

Domani prenderanno il via gli incontri intitolati “Conoscere sé per cambiare il mondo intorno” nell’ambito territoriale sociale di Gioia del Colle. L’iniziativa si inserisce nelle attività promosse per contrastare la violenza di genere e promuovere la cultura del rispetto e delle pari opportunità. L’evento è organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale in collaborazione con un centro antiviolenza locale. Le sessioni si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Di seguito il comunicato: In continuità con le azioni intraprese sul territorio per il contrasto alla violenza di genere e per l’affermazione della cultura del rispetto e delle pari opportunità, l’Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Li.A., promuove la serie di incontri dal titolo “Conoscere sé per cambiare il mondo intorno”. Il percorso, volto a sostenere l’empowerment delle donne e a contrastare il fenomeno della violenza di genere, si articolerà in tre incontri formativi, in programma giovedì 9 aprile, giovedì 23 aprile e martedì 12 maggio 2026, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, nella sala De Deo di Palazzo San Domenico (sito in piazza Margherita di Savoia, 10 – Gioia del Colle). 🔗 Leggi su Noinotizie.it Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino alle 15 di domaninotizia in aggiornamento L'articolo Referendum: affluenza ore 19 intorno al 38 per cento in Italia, intorno al 31 per cento in Puglia Al voto fino... In Prefettura via al nuovo ciclo di incontri del Consiglio Territoriale per l’ImmigrazioneSi è aperta a Padova la prima di una serie di riunioni del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione previste per l’anno in corso. Si parla di: Ambito Territoriale Sociale di Gioia del Colle: al via la serie di incontri Conoscere sé per cambiare il mondo intorno. Ambito territoriale sociale di Gioia del Colle: al via gli incontri Conoscere sé per cambiare il mondo intorno DomaniIn continuità con le azioni intraprese sul territorio per il contrasto alla violenza di genere e per l’affermazione della cultura del rispetto e delle pari opportunità, l’Ambito Territoriale Sociale d ... noinotizie.it Gioia del Colle, «Bellissime» di Flavia PiccinniEVENTI GIOIA - «Bellissime», il libro inchiesta di Flavia Piccinni, che ha prodotto un Ddl e 2 interrogazioni parlamentari in Puglia sino a venerdì 2 febbraio 2018. Martedì 30 gennaio 2018, alle ore ... lagazzettadelmezzogiorno.it