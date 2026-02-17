In Prefettura via al nuovo ciclo di incontri del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione

La Prefettura di Padova ha avviato oggi il primo incontro del nuovo ciclo del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, per discutere delle sfide legate all’accoglienza dei richiedenti asilo. La riunione si è svolta in un momento di crescente pressione sulle strutture di accoglienza della città, con numeri di migranti in aumento rispetto all’anno scorso.

Si è aperta a Padova la prima di una serie di riunioni del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione previste per l’anno in corso. L’organismo, che riunisce rappresentanti di enti locali, amministrazioni statali, parti sociali, sindacati e associazionismo, ha il compito di monitorare il fenomeno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Firenze, al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della FiorentinaFirenze si prepara ad accogliere un nuovo ciclo di incontri dedicati ai cento anni della Fiorentina.

Alla Lazzerini di Prato al via dal 10 gennaio un nuovo ciclo di incontriAlla Biblioteca Lazzerini di Prato riprende, dal 10 gennaio, il ciclo di incontri “Incontri con autrici e autori”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.