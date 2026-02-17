In Prefettura via al nuovo ciclo di incontri del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione
La Prefettura di Padova ha avviato oggi il primo incontro del nuovo ciclo del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, per discutere delle sfide legate all’accoglienza dei richiedenti asilo. La riunione si è svolta in un momento di crescente pressione sulle strutture di accoglienza della città, con numeri di migranti in aumento rispetto all’anno scorso.
Si è aperta a Padova la prima di una serie di riunioni del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione previste per l’anno in corso. L’organismo, che riunisce rappresentanti di enti locali, amministrazioni statali, parti sociali, sindacati e associazionismo, ha il compito di monitorare il fenomeno.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Firenze, al via il nuovo ciclo di incontri dedicato ai 100 anni della FiorentinaFirenze si prepara ad accogliere un nuovo ciclo di incontri dedicati ai cento anni della Fiorentina.
Alla Lazzerini di Prato al via dal 10 gennaio un nuovo ciclo di incontriAlla Biblioteca Lazzerini di Prato riprende, dal 10 gennaio, il ciclo di incontri “Incontri con autrici e autori”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Prefettura Genova: al via tavolo regionale anti-truffa; Immigrazione, in Prefettura al via tavoli tematici su integrazione, lavoro e alloggi; Nuova sede della Prefettura, il percorso prosegue: si riunisce il tavolo tecnico; S. Teresa di Riva, la pista di protezione civile si farà: via libera dopo il tavolo in Prefettura.
Scarichi e barbecue abusivi in via Rossetti, Lo Russo: Porto la questione in PrefetturaLa questione degli scarichi abusivi di rifiuti in via Rossetti finisce in Prefettura. Il sindaco Stefano Lo Russo, intervenendo questa mattina ai microfoni di To Radio, dopo aver ricevuto l'ennesima s ... torinoggi.it
Al via in Prefettura il Tavolo di Coordinamento Regionale per la prevenzione dei reati di truffaQuesta mattina si è riunito, a Palazzo Doria-Spinola, il tavolo di lavoro, convocato dal Prefetto di Genova, inteso ad esaminare l’andamento del fenomeno delle truffe nel territorio metropolitano, ... lavocedigenova.it
Nel Consiglio Di Febbraio approda la pianificazione strategica territoriale, spero che dopo le segnalazioni e i confronti con le giunte di ieri sia rivisto almeno nelle parti che abbiamo in parecchi evidenziato (le aree a servizi dello Stato e le idee proposte erano facebook