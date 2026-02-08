AI in classe | studenti universitari guidano i compagni nella creazione di chatbot al Marconi di Forlì

Gli studenti dell’istituto Marconi di Forlì stanno sperimentando con l’intelligenza artificiale. In classe, un gruppo di universitari guida i loro compagni nella creazione di chatbot, traendo vantaggio da un approccio pratico e diretto. Non si tratta più di teoria, ma di mettere le mani nella tecnologia, trasformando le lezioni in un vero e proprio laboratorio di innovazione.

L'intelligenza artificiale ha ufficialmente varcato la soglia delle aule scolastiche del Marconi a Forlì, non come oggetto di studio teorico, ma come strumento di creazione pratica, guidato da un'insolita coppia di "docenti": due ex allievi dell'istituto, ora studenti universitari, che hanno trasformato la lezione in un laboratorio di innovazione. Un percorso formativo di dieci ore, conclusosi in questi giorni, ha permesso agli studenti del biennio di sviluppare un assistente virtuale personalizzato, un chatbot funzionante, gettando le basi per il nuovo indirizzo di informatica che l'istituto lancerà il prossimo anno scolastico.

