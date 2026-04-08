Ambiente scuole e servizi | il resoconto dell’attività del sindaco di Mascali Luigi Messina

Dopo undici anni di mandato, il sindaco di Mascali ha reso noto un resoconto dettagliato delle attività portate avanti dalla sua amministrazione. Tra i temi trattati ci sono interventi riguardanti l’ambiente, le scuole e i servizi pubblici, con particolare attenzione ai lavori realizzati e ai progetti avviati durante il suo mandato. Il documento fornisce una panoramica delle principali iniziative portate avanti in questi anni.