Ambiente scuole e servizi | il resoconto dell’attività del sindaco di Mascali Luigi Messina
Dopo undici anni di mandato, il sindaco di Mascali ha reso noto un resoconto dettagliato delle attività portate avanti dalla sua amministrazione. Tra i temi trattati ci sono interventi riguardanti l’ambiente, le scuole e i servizi pubblici, con particolare attenzione ai lavori realizzati e ai progetti avviati durante il suo mandato. Il documento fornisce una panoramica delle principali iniziative portate avanti in questi anni.
Dopo undici anni di mandato, il sindaco di Mascali, Luigi Messina, ha presentato un bilancio delle attività svolte dalla sua amministrazione. Tra gli interventi principali, l’amministrazione segnala i risultati nel settore ambientale, con il raggiungimento del 75% di raccolta differenziata e la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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