Mascali incrocio della SS 114 | oltre 500 multe in un mese con il T-Red Il sindaco Messina | Dati allarmanti

A Mascali, all'incrocio della SS 114 con viale Immacolata e via Mercurio, sono state emesse più di 500 multe in un mese grazie al sistema T-Red installato di recente. Il sindaco ha commentato i dati come preoccupanti, sottolineando la grande quantità di infrazioni registrate in così breve tempo. L'installazione del sistema elettronico mira a monitorare il passaggio con il rosso, mentre le sanzioni continuano a susseguirsi.

A meno di un mese dall'installazione del sistema T-Red per il rilevamento elettronico del passaggio con il rosso all'incrocio strategico tra la Statale 114, viale Immacolata e via Mercurio, il bilancio è quasi da bollettino di guerra: sono già oltre 500 i verbali staccati dalle telecamere di.