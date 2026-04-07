Amanda Lear si è raccontata in un’intervista a Belve, condotta da Francesca Fagnani, svelando dettagli sulla sua vita privata e artistica. Ha parlato di rapporti con artisti come Salvador Dalí e David Bowie, rivelando che il primo era impotente e che non apprezzava il secondo. Tra confessioni intime e ricordi di momenti difficili, Lear ha affrontato anche il dolore per la scomparsa del marito.

L’artista si racconta da Francesca Fagnani tra amori fuori dagli schemi, confessioni intime e il dolore per il marito scomparso Senza filtri, provocatoria e sorprendente come sempre: Amanda Lear è tra le protagoniste della nuova stagione di Belve e regala un’intervista destinata a far discutere. Nel salotto di Rai2, l’artista ripercorre la sua vita sentimentale, a partire dal lungo rapporto con Salvador Dalí e la moglie Gala. “È stato un ménage a trois durato 16 anni”, racconta, chiarendo però un dettaglio sorprendente: “Non c’era sesso, Dalí era impotente”. Un legame complesso, in cui il celebre pittore surrealista le presentava altri uomini, traendo piacere nel vederla felice. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Amanda Lear choc a Belve: “Dalí impotente, Bowie non mi piaceva”

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Amanda Lear a ruota libera sugli uomini del suo passato: da Salvador Dalì a David Bowie fino al marito Alain - facebook.com facebook

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