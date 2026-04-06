Nella prima puntata di Belve 2026, andata in onda il 7 aprile su Rai2, Amanda Lear ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti riguardo alle sue esperienze con Salvador Dalì e David Bowie. Nella clip promozionale dell’intervista, la cantante ha parlato di incontri che coinvolgevano anche le rispettive mogli, riferendosi a situazioni di natura intima e di gruppo. La sua testimonianza ha suscitato attenzione per le rivelazioni sui rapporti personali con i due artisti.

Amanda Lear è ospite della prima puntata di Belve 2026 in onda il 7 aprile su Rai2 in prima serata e nella clip promozionale della sua intervista si parla di menage a trois – anzi di vere e proprie “comitive” – con Salvador Dalì, David Bowie e le rispettive consorti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) Nell’anticipazione della prima puntata Fagnani parla del rapporto tra Amanda, Salvador Dalì e la moglie del pittore, Gala, negli anni ’60. “Dalì è sempre rimasto sposato con Gala, la quale in realtà ha accolto benissimo la sua presenza” – chiede Francesca ad Amanda – “Anzi, diciamo che trovava sempre il modo di lasciarvi da soli, no?” Amanda spiega che Gala la prese da parte e le spiegò che il marito aveva bisogno di lei e per questa ragione le diede una stanza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Le mogli mi dicevano: vai con mio marito”: Amanda Lear spiazza a Belve su Dalì e Bowie

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