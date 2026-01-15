Piste a sci dalla Regione 4,5 milioni di euro per sciare in sicurezza
La Regione Piemonte ha destinato 4,5 milioni di euro per migliorare la sicurezza delle piste da sci e degli impianti di risalita. Con questo investimento, si intende sostenere le stazioni sciistiche nella gestione delle spese legate alla sicurezza durante la stagione invernale, contribuendo a garantire un’esperienza più sicura per gli appassionati di sport invernali.
La Regione Piemonte rafforza il proprio impegno sulla sicurezza delle aree sciabili e degli impianti di risalita, stanziando 4,5 milioni di euro a sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche piemontesi per la stagione invernale 20242025. Il bando, che chiuderà il prossimo 16 febbraio, è rivolto alle microstazioni e alle grandi stazioni sciistiche piemontesi, in attuazione della legge regionale n. 22009. Le risorse sono destinate in via prioritaria agli interventi di tutela della salute, garanzia e mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle piste e nelle aree sciabili, oltre che al sostegno delle spese di funzionamento, indispensabili per la gestione ordinaria e straordinaria degli impianti di risalita e delle piste di fondo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
