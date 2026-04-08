Amadeus dopo Amici vuole tornare a Mediaset | Il malumore non manca

Dopo aver concluso l’esperienza con il talent show, il conduttore si sarebbe espresso riguardo a un possibile ritorno in Mediaset, citando un certo malumore. Le sue dichiarazioni sono state rese note in un’intervista recente, in cui ha parlato delle sue intenzioni professionali e delle sensazioni legate alle opportunità future. Al momento, non sono stati annunci ufficiali circa un suo coinvolgimento in nuovi progetti televisivi.

Amadeus è pronto a dare un nuovo slancio alla sua carriera. O almeno così parrebbe dalle ultime indiscrezioni: il conduttore, che è tornato a Mediaset come giudice nel Serale di Amici, vorrebbe più spazio nella rete, tanto da sperare in un trasloco definitivo dove potrebbe trovare il giusto spazio dopo l’addio alla Rai e l’avventura sul Nove, che si è rivelata meno entusiasmante del previsto. Amadeus non si accontenta di Amici: il trasferimento a Mediaset è vicino?. Il Serale di Amici ha ridato ad Amadeus una certa visibilità, riaccendendo le speranze dei fan che lo vorrebbero rivedere a Mediaset. Del resto l’esperienza sul Nove e con il... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amadeus, dopo Amici vuole tornare a Mediaset: “Il malumore non manca” Amadeus non si accontenta di Amici: sogna il grande salto verso MediasetAmadeus, uno dei volti più celebri della televisione italiana, non sembra del tutto soddisfatto del ruolo di giudice al serale di Amici di Maria De... Leggi anche: Eccellenza - Girone "A»: l’anticipo, arriva la Larcianese. Oggi il Castelnuovo vuole tornare al successo, manca Casci Temi più discussi: Amici 25, Amadeus vuole di più: Il malumore non manca, il retroscena sul trasloco (totale) a Mediaset; Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, manche, squadre e allievi in gara; Amici Serale, seconda puntata: eliminato Simone; Amici 25, eliminati e riassunto terza puntata del Serale. La lezione di Maria De Filippi: Tutti temiamo il giudizio degli altri. Amadeus, dopo Amici vuole tornare a Mediaset: Il malumore non mancaAmadeus non sarebbe soddisfatto del suo ruolo ad Amici e vorrebbe di più: il suo ritorno a Mediaset potrebbe essere vicino ... dilei.it Amici 25, Amadeus vuole di più: Il malumore non manca, il retroscena sul trasloco (totale) a MediasetLa parentesi da giudice del talent per il buon Amadeus potrebbe non bastare: l’idea del trasloco alla rete del Biscione si fa sempre più strada. libero.it Amadeus piace, vero Bocciato in un istituto agrario ha terminato gli studi in un istituto tecnico come geometra. È stato bravo come direttore artistico a Sanremo Forse lei ha dei prepotenti bias cognitivi. O è un nordista duro e puro. x.com Alessandra Drusian e Fabio Ricci vogliono tornare al Festival di Sanremo. Ci hanno provato con Amadeus, con Carlo Conti, ci riproveranno con Stefano De Martino. Questa è la promessa dei Jalisse fatta. «La canzone a Stefano De Martino la manderemo, cer - facebook.com facebook