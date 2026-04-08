Amadeus dopo Amici vuole tornare a Mediaset | Il malumore non manca

Da dilei.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver concluso l’esperienza con il talent show, il conduttore si sarebbe espresso riguardo a un possibile ritorno in Mediaset, citando un certo malumore. Le sue dichiarazioni sono state rese note in un’intervista recente, in cui ha parlato delle sue intenzioni professionali e delle sensazioni legate alle opportunità future. Al momento, non sono stati annunci ufficiali circa un suo coinvolgimento in nuovi progetti televisivi.

Amadeus è pronto a dare un nuovo slancio alla sua carriera. O almeno così parrebbe dalle ultime indiscrezioni: il conduttore, che è tornato a Mediaset come giudice nel Serale di Amici,  vorrebbe più spazio nella rete, tanto da sperare in un trasloco definitivo dove potrebbe trovare il giusto spazio dopo l’addio alla Rai e l’avventura sul Nove, che si è rivelata meno entusiasmante del previsto. Amadeus non si accontenta di  Amici:  il trasferimento a Mediaset è vicino?. Il Serale di Amici  ha ridato ad Amadeus una certa visibilità, riaccendendo le speranze dei fan che lo vorrebbero rivedere a Mediaset. Del resto l’esperienza sul Nove e con il... 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Amadeus, dopo Amici vuole tornare a Mediaset: “Il malumore non manca”

Amadeus non si accontenta di Amici: sogna il grande salto verso MediasetAmadeus, uno dei volti più celebri della televisione italiana, non sembra del tutto soddisfatto del ruolo di giudice al serale di Amici di Maria De...

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