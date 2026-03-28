Il Barcellona ha aggiornato il giocatore difensivo Cubarsí RTTF 91, con una velocità di 87 e un upgrade dinamico che può salire fino a 96 di overall. Questo miglioramento indica un potenziamento delle sue capacità durante le partite, rafforzando il ruolo del difensore nella squadra. La presenza di Cubarsí nella formazione rappresenta una delle strategie del club per competere ai massimi livelli europei.

Il Barcellona punta a tornare sul tetto d’Europa e Pau Cubarsí ne è il simbolo difensivo. Questa versione Road to the Final da 91 OVR non è solo solida nelle statistiche attuali, ma rappresenta un investimento incredibile: ogni vittoria o passaggio del turno dei blaugrana lo avvicinerà alla forma finale da 96 OVR. Analisi della Carta: Velocità e Visione. OVR: 91 (DC).. Velocità (87): Una statistica eccellente per un difensore centrale, che gli permette di recuperare anche sugli attaccanti più rapidi.. Difesa (91) & Fisico (88): Cubarsí è un difensore moderno, estremamente efficace nei contrasti ma pulito negli interventi.. Dribbling (83) & Passaggio (82): Molto sopra la media per un centrale, fondamentale per chi ama costruire l’azione dal basso senza regalare il pallone agli avversari. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Cubarsí RTTF 91: il muro del Barça è qui! Velocità 87 e upgrade dinamico fino a 96 OVR

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