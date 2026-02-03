Stipendi scuola pagamento una tantum a febbraio | 110 euro lordi per insegnanti 270 euro lordi per ATA A marzo supplenze brevi e saltuarie

A febbraio gli insegnanti riceveranno un pagamento una tantum di 110 euro lordi, mentre gli ATA prenderanno 270 euro. A marzo, invece, saranno pagate le supplenze brevi e saltuarie. Il Sistema NoiPA ha già avviato le procedure per garantire questi pagamenti, seguendo il calendario stabilito dal nuovo CCNL 2022-2024.

Il Sistema NoiPA ha dato piena attuazione al CCNL 2022-2024 per il personale del comparto Istruzione e Ricerca attraverso un calendario articolato in tre momenti distinti. Lo ricorda l'ente con una nota sul proprio sito ufficiale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Scuola Stipendi

Entro il 23 gennaio verranno erogati gli stipendi di gennaio, comprensivi degli aumenti previsti dal rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024.

Il sindacato Anief ha firmato il contratto scuola 2022-2024 presso l'ARAN, con aumenti salariali di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA, comprensivi di arretrati fino a 1.

Ultime notizie su Scuola Stipendi

