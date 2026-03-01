Pellegatti | Il Milan ha preso André ma ora certezze Ecco le priorità di Allegri

Il Milan ha annunciato l'acquisto di André e sta lavorando per definire le prossime mosse di mercato. Secondo il giornalista Carlo Pellegatti, il club sta cercando di chiarire le proprie priorità, mentre l'allenatore Allegri ha già indicato alcune esigenze da soddisfare. La società sta quindi focalizzando gli sforzi sulle prossime trattative per rafforzare la rosa.

Il Milan continua la sua stagione, ma pensa già ai possibili colpi di calciomercato. In arrivo il primo rinforzo per Massimiliano Allegri: come riportato in primis da ESPN Brasile il Diavolo sarebbe a un passo dal centrocampista del Corinthians André per una cifra che dovrebbe essere vicina ai 17 milioni di euro. Anche il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato del futuro del club sottolineando però i desideri dell'allenatore rossonero. I dettagli su 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ESPN rivela: "Possibile ricorso alla FIFA per André". I dettagli "Il Milan ha preso il centrocampista brasiliano André. E' un centrocampista centrale.