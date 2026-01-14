Economia lombarda | segnali deboli nel 2026 frenano investimenti e imprese

Le previsioni per l’economia lombarda nel 2026 indicano segnali di rallentamento, con un andamento debole e una crescita moderata. La regione, tradizionalmente dinamica, mostra segni di frenata che influenzano investimenti e attività imprenditoriali. Questi segnali deboli riflettono un quadro economico in evoluzione, richiedendo attenzione e analisi approfondite per comprendere le sfide e le opportunità future.

Le previsioni del 2026 per l’ economia lombarda raccontano di una regione che continua il proprio percorso di crescita, debole e con poco ritmo. Le tensioni internazionali e l’incertezza geopolitica continuano a pesare inevitabilmente sullo scenario economico nazionale e regionale, tanto che per il 2026 le proiezioni indicano un PIL in timido aumento dello 0,7%. Anche le previsioni di crescita degli Investimenti restano tiepide e si assestano nel nuovo anno a + 0,7%; stesso discorso per le proiezioni relative ai Consumi che restano ferme a un +0,7%. Sono questi alcuni dei numeri forniti da CNA Lombardia nel Primo Focus 2026 sull’andamento dell’economia regionale, realizzato dal Centro Studi Sintesi. 🔗 Leggi su Newsagent.it

