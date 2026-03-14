La crisi nello stretto di Hormuz sta creando tensioni tra le nazioni coinvolte, con ripercussioni che si fanno sentire anche in Italia. La situazione, che coinvolge blocchi e minacce di dazi da parte degli Stati Uniti, sta causando preoccupazioni per l’economia lombarda, particolarmente sensibile a eventi di questo tipo. La divisione tra i paesi coinvolti accentua l’incertezza sui mercati internazionali.

La crisi internazionale che vede bloccato lo stretto di Hormuz e minacce daziarie provenienti dagli Stati Uniti sta generando un profondo scontro in Italia. Mentre il mondo sembra crollare, Carlo Calenda ha definito folle la decisione di Giuseppe Conte di rifiutare un tavolo di confronto con Giorgia Meloni, accusando il Movimento 5 stelle di essere dominato da una logica di opposizione rigida. L’analisi si concentra su come questa divisione interna al campo del centro-sinistra possa indebolire la risposta italiana a shock petroliferi e conflitti vicini. L’impatto diretto sulla Lombardia e l’economia regionale. Per i cittadini della Lombardia, regione motore economico dell’Italia, le conseguenze di questo stallo sono immediate e tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Hormuz: il fronte diviso espone l’economia lombarda

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