Durante l’ultima stagione invernale, l’area alpina ha registrato un aumento delle vittime causate dalle valanghe, con un totale di 136 decessi. L’Italia si trova in cima alla classifica, con 38 persone che hanno perso la vita a causa di slavine. I dati sono stati diffusi relativamente alle zone alpine, evidenziando un incremento rispetto alle stagioni precedenti.

L’area alpina ha registrato 136 vittime per valanghe nell’ultima stagione invernale, un dato che vede l’Italia al primo posto con 38 decessi. Il bilancio complessivo è quasi raddoppiato rispetto ai 70 morti della stagione 202425. Il territorio italiano emerge come il più colpito tra i paesi europei. Seguono Francia e Austria, che hanno contato rispettivamente 32 e 30 vittime. L’episodio più tragico si è verificato all’inizio di novembre nel Gruppo dell’Ortles. In quell’occasione, una valanga a Cima Vertana ha causato la morte di 5 persone. La meccanica del rischio: strati deboli e instabilità. Daniel Battocletti, previsore dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe della Provincia di Bolzano, spiega che il fenomeno non riguarda solo chi pratica il fuori pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpi: l’Italia travolta dalle valanghe, morti in netto aumento

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