Tre persone sono morte e altre sono rimaste ferite tra Lombardia e Trentino a causa di valanghe. Un uomo è morto sulla Marmolada, un’altra in Valtellina, dove due scialpinisti sono stati travolti sull’alpe Meriggio. La neve continua a provocare disastri in queste zone, con interventi di soccorso ancora in corso.

AGI - Una valanga sull'alpe Meriggio ad Albosaggia, in Valtellina, ha provocato la morte di due scialpinisti e un ferito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sondrio, mentre un'altra persona è morta sulla Marmolada dopo essere stato travolta da un'altra slavina. I tre sciatori erano impegnati in un'uscita fuori pista. A seguito dell'allarme sono stati attivati tre elicotteri: uno del Servizio Sanitario Regionale, uno della Guardia di Finanza e uno dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse, a quanto fa sapere il comando regionale dei vigili del fuoco, con intervento coordinato via aria. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Valanghe sulle Alpi: tre morti e diversi feriti tra Lombardia e Trentino

Approfondimenti su Valanghe Alpi

Due persone sono morte e altre sono rimaste ferite dopo due valanghe che si sono staccate oggi in Trentino.

Nelle ultime ore, Piemonte e Veneto sono stati interessati da quattro valanghe che hanno causato tre decessi e numerosi feriti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Valanghe Alpi

Argomenti discussi: Due valanghe in Friuli: muore uno scialpinista, cinque in salvo; Come le valanghe nutrono i ghiacciai nell'era del riscaldamento globale; Progetto Cairos: nuovi standard Euregio per la gestione valanghe; Due valanghe in quota a poche ore di distanza, ma nessun ferito.

Valanghe in Trentino, Valtellina e Valle d'Aosta: almeno 5 i mortiE' di due morti il bilancio di due distinte valanghe che si sono staccate oggi Trentino. Il ferito grave recuperato a Bellamente è deceduto all'ospedale S. Chiara di Trento dove era stato trasferito p ... ansa.it

Valanghe, due morti in val di Fiemme e sulla MarmoladaE' di due morti il bilancio di altrettante valanghe che oggi si sono distaccate in Trentino. La prima vittima fa parte di un gruppo di quattro scialpinisti ... lapresse.it

Giornata drammatica sulle Alpi: valanghe in Valtellina, Trentino e Val d'Aosta. In Valtellina, una valanga ha travolto tre scialpinisti: uno è morto, uno risulta disperso. In Trentino, quattro scialpinisti sono stati estratti vivi, ma uno è in condizioni gravissime. In Val facebook

Diverse Valanghe in poche ore sulle Alpi, travolti scialpinisti: ci sono vittime e feriti x.com