Meteomont carabinieri | allerta valanghe sulle Alpi a febbraio 10 morti

A febbraio, le valanghe sulle Alpi hanno fatto dieci vittime. I carabinieri hanno segnalato 12 incidenti, molti dei quali hanno causato gravi conseguenze. La neve e il rischio di slavine continuano a preoccupare chi frequenta le montagne in questa stagione.

Milano, 11 feb. (askanews) – Febbraio, sulla catena Alpina, è iniziato con una serie di incidenti per valanga (12 incidenti) dalle conseguenze in molti casi gravissime (10 decessi). Il personale del Servizio Meteomont Carabinieri (incardinato nel Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri) è intervenuto per la raccolta dei dati nivologici necessari a comprendere le cause degli incidenti e le dinamiche valanghive. Nella prima decade di febbraio i Bollettini di previsione del pericolo valanghe hanno segnalato rischi elevati su tutto l’arco alpino, con un grado di pericolo da forte 4 a marcato 3, grado caratterizzato da possibilità di distacco, sui pendii ripidi, di numerose valanghe spontanee o provocate anche da debole sovraccarico, anche di grandi dimensioni.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

