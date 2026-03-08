8 marzo Non una di meno in 60 piazze 48 ore di cortei e scioperi

Il 8 marzo, in 60 piazze italiane, sono scesi in strada i partecipanti di Non Una Di Meno, organizzando cortei e scioperi che sono durati 48 ore. Durante questa giornata si sono svolte manifestazioni con mimose, spot pubblicitari e momenti di festa, ma i numeri evidenziano anche le disparità e le lacune ancora presenti nell’ambito dei diritti e delle condizioni delle donne.

AGI - Le mimose, gli spot, le attenzioni, qualche festa, ma poi i numeri raccontano un 8 marzo diverso, fatto di differenze, gap e vuoti ancora tutti da colmare. Ma se la percezione sociale osserva positivamente i cambiamenti in corso, i dati definiscono un quadro in cui il progresso, pur costante, procede a velocità ridotta rispetto ai partner europei. Secondo il Gender Equality Index 2025 dell'EIGE (Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere), l'Italia ha raggiunto un punteggio di 61,9 su 100, posizionandosi al 12° posto nell'Unione Europea. Sebbene il punteggio sia cresciuto di quasi 10 punti dal 2015, il Paese rimane al di sotto della media UE (70,2), evidenziando divari strutturali persistenti. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - 8 marzo, Non una di meno in 60 piazze. 48 ore di cortei e scioperi Leggi anche: Da oggi 48 ore di scioperi a catena: si fermano aerei, treni e scuola Leggi anche: Dal ddl Bongiorno sulla violenza sessuale alla guerra: l’8 marzo 60 piazze per le donne Tutto quello che riguarda 8 marzo Non una di meno in 60 piazze 48.... Temi più discussi: L’8 marzo (e il 9) di Non Una di Meno a Bologna; Non Una di Meno, l'8 marzo in 60 piazze al grido 'Le nostre vite valgono'; 8 marzo, cosa fare a Milano per la Giornata della Donna: gli eventi; 8 marzo di lotta. Contro il Ddl Bongiorno e la guerra in Iran. Giornata Internazionale della Donna, 8 marzo 2026: gli eventi a Milano, dal corteo al flash mob fino ai musei gratisLa manifestazione organizzata dal collettivo ‘Non Una di Meno’ e lo sciopero di lunedì 9 marzo. Ma anche l’appuntamento con Jo Squillo al ‘Wall of Dolls’ e l’apertura del Museo del Patriarcato alla Fa ... ilgiorno.it Milano, corteo 8 marzo 'Non Una di Meno' per i diritti delle donne: percorso e strade chiuseUna manifestazione al grido ‘Le nostre vite valgono’. Lunedì 9 marzo, invece, è stato indetto uno sciopero transfemminista globale ... msn.com #Accaddeoggi l'8 marzo 1935 moriva il cane #Hachiko, simbolo della fedeltà canina facebook Buona domenica 8 marzo x.com