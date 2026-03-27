Milan Legrottaglie | Pavlovic un Chiellini più tecnico Chi critica Allegri … | Pm

Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026, Nicola Legrottaglie ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ha descritto Pavlovic come un difensore che ricorda Chiellini, ma con caratteristiche più tecniche. Ha anche commentato le critiche rivolte ad Allegri, senza approfondire ulteriori dettagli. Le sue parole sono state riportate da vari mezzi di informazione sportiva.

Milan, Legrottaglie: “Pavlovic un Chiellini più tecnico. Chi critica Allegri .” Pm Prima della conferenza stampa di presentazione della Yes Cup 2026 ha parlato anche Nicola Legrottaglie. Le parole sul Milan Milano si prepara ad accogliere ancora una volta la Yes Cup, il più grande torneo internazionale di calcio giovanile di Pasqua in Italia: andrà in scena dal 2 al 5 aprile. Prima della conferenza stampa di presentazione ha parlato anche Nicola Legrottaglie ex difensore della Serie A. Parole anche su Allegri, Pavlovic e non solo. Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Legrottaglie: “Pavlovic un Chiellini più tecnico. Chi critica Allegri …” | Pm Articoli correlati Milan, Legrottaglie: “Allegri al Real Madrid? Sarebbe un peccato perdere un allenatore così vincente”Nicola Legrottaglie ha parlato di Massimiliano Allegri nel suo intervento a 'TmwRadio'. Leggi anche: Milan, infortunio Pavlovic: i risultati degli esami e i tempi di recupero | PM NEWS Una selezione di notizie su Milan Legrottaglie Pavlovic un... Pellegatti, sul suo canale Youtube, parla così dei piani futuri del Milan e dell’interesse del Chelsea per PavlovicPellegatti, sul suo canale Youtube, parla così dei piani futuri del Milan e dell’interesse del Chelsea per Pavlovic Il calciomercato del Milan si infiamma attorno al nome di Strahinja Pavlovic. Il dif ... milannews24.com Una big inglese su Pavlovic: la risposta del MilanUna grande squadra inglese ha messo gli occhi su Pavlovic per l'estate: la posizione del Milan è netta, ma occhio alle sorprese ... milanlive.it