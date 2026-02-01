Arte Fiera 2026 | Grand Hotel Majestic gia Baglioni celebra l’arte contemporanea con la mostra di Roberto Miglietta

Durante Arte Fiera 2026, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” apre le sue porte a una mostra di Roberto Miglietta. L’hotel, che da sempre unisce eleganza e tradizione, si trasforma in un palcoscenico per l’arte contemporanea. L’obiettivo è sottolineare l’importanza della sostenibilità come responsabilità. Una scelta chiara in un momento in cui l’arte non si limita più a rappresentare il mondo, ma si fa portavoce di temi urgenti e concreti.

In un momento storico in cui all'arte è richiesto non solo di rappresentare il mondo, ma di prendere posizione, il Grand Hotel Majestic "già Baglioni" sceglie di dedicare il proprio programma culturale durante Arte Fiera 2026 a un tema centrale e urgente: la sostenibilità come responsabilità dello sguardo, della materia e del pensiero artistico.All'interno di questo orizzonte culturale si inserisce la mostra personale "Dal filo al ferro: alchimie sostenibili" di Roberto Miglietta.

