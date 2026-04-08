Allarme Active Directory | il blocco Kerberos che scuoterà le reti nel 2026
A partire dal 14 aprile 2026, Microsoft rilascerà un aggiornamento cumulativo destinato ai controller di dominio Active Directory. La modifica apportata potrebbe causare il blocco dell’autenticazione Kerberos per alcuni account, in particolare quelli privi dell’attributo msDS-SupportedEncryptionTypes. Questo cambiamento riguarda le reti che fanno affidamento su Active Directory e il sistema di autenticazione Kerberos, con potenziali ripercussioni sulla funzionalità dei servizi di rete.
Microsoft distribuirà a partire dal 14 aprile 2026 un aggiornamento cumulativo che modificherà il funzionamento dei controller di dominio Active Directory, rischiando di bloccare l’autenticazione Kerberos per gli account privi dell’attributo msDS-SupportedEncryptionTypes. L’intervento tecnico mira a eliminare una modalità di funzionamento implicita che ha permesso a molte aziende di operare per anni. Il cambiamento riguarda specificamente il modo in cui i sistemi gestiscono la cifratura quando non è stata definita una configurazione esplicita per l’account. Fino ad oggi, l’assenza di un valore nell’attributo citato permetteva l’utilizzo di RC4 come soluzione di ripiego. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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