Amministrative La Vardera guarda Agrigento | Se scenderemo in campo lo faremo con un candidato che scuoterà le coscienze

Agrigento si prepara alle amministrative e il movimento Controcorrente, guidato da Ismaele La Vardera, valuta un possibile impegno elettorale. La Vardera sottolinea l’importanza di presentare un candidato capace di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza, offrendo un segnale di cambiamento concreto. La città, in attesa di innovazione, si confronta con un quadro di sfide e opportunità che richiedono un approccio serio e responsabile.

Agrigento come terreno da esplorare, ma anche come città che attende da tempo un segnale diverso. È questo il quadro che emerge dall'intervista che AgrigentoNotizie ha fatto a Ismaele La Vardera, fondatore del movimento Controcorrente - Lottare per restare, che nelle ultime settimane ha.

