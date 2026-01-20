Cortona ecco La domenica in mostra alla scoperta di Etruschi in Olanda

A Cortona si apre una nuova iniziativa culturale con «La domenica in mostra», dedicata alla scoperta di «Etruschi in Olanda». L’evento offre un’occasione per approfondire le radici etrusche attraverso esposizioni e approfondimenti, promuovendo il dialogo tra cultura locale e internazionale. Un appuntamento pensato per avvicinare il pubblico alla storia antica in modo accessibile e informativo.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – . Serie di visite guidate al Maec con gli esperti, si parte il 25 gennaio. Per un’offerta culturale sempre più varia e attrattiva; per scoprire dettagli, curiosità e tante piccole meraviglie nascoste all’interno della mostra «Gli Etruschi in Olanda», ecco «La domenica in mostra». Si tratta di un ciclo di appuntamenti fissi con visite guidate tematiche che vanno a toccare aspetti noti e meno noti dell’archeologia del territorio cortonese. Accompagnate dallo staff dei servizi educativi del Maec e dai curatori della mostra, le visite si svolgeranno tutte le domeniche alle ore 11:00, dal 25 gennaio al 15 marzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, ecco «La domenica in mostra» alla scoperta di «Etruschi in Olanda» Leggi anche: Cortona, inaugurata la mostra internazionale «Etruschi in Olanda» Leggi anche: Cortona, mostra internazionale a Palazzo Casali «Gli Etruschi in Olanda» La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Cortona, ecco «La domenica in mostra» alla scoperta di «Etruschi in Olanda» - Arezzo, 20 gennaio 2026 – Cortona, ecco «La domenica in mostra» alla scoperta di «Etruschi in Olanda». lanazione.it

