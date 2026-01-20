Ogni domenica alla scoperta di Etruschi in Olanda L' appuntamento

Ogni domenica, attraverso «Etruschi in Olanda», offriamo un’occasione per approfondire la scoperta della cultura etrusca. Insieme, esploreremo dettagli, curiosità e particolarità della mostra «Gli Etruschi in Olanda», arricchendo l’esperienza culturale con contenuti dedicati e approfondimenti. «La domenica in mostra» è un appuntamento pensato per chi desidera conoscere meglio un patrimonio storico di grande valore, in modo semplice e informativo.

Per un'offerta culturale sempre più varia e attrattiva; per scoprire dettagli, curiosità e tante piccole meraviglie nascoste all'interno della mostra «Gli Etruschi in Olanda», ecco «La domenica in mostra». Si tratta di un ciclo di appuntamenti fissi con visite guidate tematiche che vanno a.

