Alla scoperta della Val Tramigna | un viaggio tra fioriture e storia antica

Insieme all'associazione Gli Scarponauti, in collaborazione con Erba Madre e Terre Biologiche Veronesi, si propone un viaggio nella Val Tramigna. La zona è caratterizzata da paesaggi naturali e testimonianze storiche, con un ambiente che unisce elementi di natura selvaggia e tracce del passato agricolo. L’itinerario si svolge a passo lento, permettendo di scoprire il territorio e le sue peculiarità senza fretta.

Insieme all'associazione Gli Scarponauti, in stretta collaborazione con Erba Madre e Terre Biologiche Veronesi, vi proponiamo un’immersione a passo lento in Val Tramigna, un territorio schivo e affascinante che conserva un legame indissolubile tra natura e storia.L'esperienzaIl percorso si snoda. 🔗 Leggi su Veronasera.it A Nepi un viaggio nella storia antica alla scoperta del rapporto tra uomo e apiSabato 28 febbraio alle ore 16,30 presso il Museo civico di Nepi è organizzata la presentazione del saggio di Giorgio Franchetti dal titolo... Escursione lungo la via dell’iris: tra leggende, erbe spontanee e sapori della Val TramignaUn’escursione affascinante nel cuore della Val Tramigna, lungo la suggestiva Via dell’Iris, tra dolci colline, scorci panoramici e profumi di...