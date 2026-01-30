Napoli affare fatto per Alisson Santos | prestito dallo Sporting con riscatto a 15 milioni

Il Napoli ha messo a segno il colpo Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Il club partenopeo ha ufficializzato il prestito con diritto di riscatto a 15 milioni. L’attaccante brasiliano arriva in Italia con l’obiettivo di rinforzare l’attacco e subito si prepara a mettersi a disposizione di mister Spalletti. La trattativa si è conclusa in poche ore e ora il Napoli si prepara a presentare il nuovo acquisto ai tifosi.

Il Napoli chiude per Alisson Santos. Come annunciato da Ciro Venerato su Rai, il club azzurro ha definito l'operazione con lo Sporting Lisbona per l'esterno offensivo brasiliano classe 2002, individuato come alternativa dopo il tramonto definitivo della pista Sulemana. Secondo quanto riferito da Rai Sport attraverso Venerato, nella notte è previsto il primo scambio di documenti tra i due club, con la formalizzazione dell'accordo attesa entro domani. Alisson Santos è atteso a Roma per sostenere le visite mediche tra sabato e domenica, presumibilmente a Villa Stuart, come riportato ancora da Rai.

Napoli si muove sul mercato e ha già avviato i contatti con lo Sporting Lisbona per il prestito di Alisson Santos.

Questa mattina, il Napoli si avvicina sempre di più a mettere le mani su Alisson Santos, giovane talento dello Sporting Lisbona.

