Fiducia dal mercato | ufficiale Alisson Santos dallo Sporting

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting. La società partenopea conclude il mercato con entusiasmo e conferma la sua fiducia nel nuovo giocatore.

Il Napoli chiude la sessione di mercato con una nota di entusiasmo e rinnovata fiducia. L’ultimo innesto è Alisson Santos, arrivato in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona, un profilo che ha già acceso l’interesse degli addetti ai lavori per le sue recenti prestazioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno brasiliano rappresenta una vera arma in grado di cambiare il volto delle partite. Abituato a entrare a gara in corso e incidere con strappi e giocate decisive, Alisson ha mostrato in Portogallo qualità che ora il Napoli spera di valorizzare anche in Serie A. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

