Il Napoli ha deciso di esercitare il diritto di riscatto su Alisson Santos, pagando 16,5 milioni di euro. La società ha comunicato ufficialmente agli agenti del giocatore la decisione di trattenere il portiere brasiliano, che resterà quindi in maglia azzurra. Ora si attende solo l’annuncio ufficiale della firma, che renderà definitiva la trattativa.

Alisson Santos resterà al Napoli: gli azzurri hanno comunicato agli agenti del brasiliano l’esercizio del diritto di riscatto da 16,5 milioni di euro. La decisione è già stata presa. Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli invierà una Pec allo Sporting Lisbona per ufficializzare l’intenzione di riscattare il cartellino del calciatore classe 2002. L’operazione si concluderà al termine della stagione attuale, quando il club di De Laurentiis verserà la cifra pattuita qualche mese fa. Si tratta ormai di pura formalità burocratica: la volontà è stata manifestata, il resto è carteggio. Alisson: otto partite e già decisivo con il Napoli. Il brasiliano ha convinto rapidamente gli azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Alisson-Napoli: riscatto deciso: cosa manca per la firma ufficiale

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