Napoli già deciso il riscatto di Alisson Santos | il calciatore sarà acquistato a titolo definitivo

Il Napoli ha deciso di riscattare Alisson Santos, che diventerà un giocatore a titolo definitivo. L’attaccante ha disputato diverse partite con la maglia azzurra, mettendo in mostra qualità tecniche e una buona presenza in campo. La decisione di acquistarlo è stata presa dopo le sue prestazioni positive e la costanza dimostrata durante la stagione.

Le prestazioni di Alisson Santos con la maglia azzurra non sono passate inosservate. L’attaccante ha saputo imporsi con continuità, mostrando qualità tecniche, personalità e margini di crescita che hanno convinto pienamente la dirigenza della SSC Napoli. Il suo impatto sul campo è stato immediato, diventando rapidamente una risorsa importante per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il club partenopeo sarebbe ormai orientato a riscattare quasi certamente il calciatore al termine della stagione. La cifra fissata per il riscatto è di 16.5 milioni di euro, considerata estremamente vantaggiosa se rapportata alle potenzialità e all’età dell’attaccante. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Sono bastati solo 80 minuti: secondo A Bola, il Napoli ha già pronto il riscatto da 16,5 milioni per Alisson SantosLo Sporting lo aveva acquistato per soli 2,1 milioni di euro dal Vitória da Bahia.

Leggi anche: Alisson Santos incanta il Napoli: riscatto pronto? Dipenderà anche da Noa Lang!

Contenuti e approfondimenti su Alisson Santos.

Temi più discussi: Alisson promosso da Conte. Dribbling e gol, il Napoli ha già deciso di riscattarlo; Atalanta-Napoli, McTominay sarà out: Conte ha già deciso il sostituto? Il punto – CdS; NAPOLI, IL RISCATTO DI HOJLUND È LEGATO ALLA QUALIFICAZIONE CHAMPIONS: I DETTAGLI; Hojlund non si muoverà da Napoli e per la difesa si monitorano 4 nomi.

Il riscatto di Hojlund non è legato alla Champions: il Napoli ha già deciso cosa fareIl futuro di Rasmus Højlund a Napoli è ormai tracciato e non dipenderà dai verdetti finali della classifica: riscatto scontato. tuttonapoli.net

Alisson Santos, il Napoli ha già deciso: sarà riscattoAlisson Santos non ha impiegato molto tempo. Non sappiamo ancora se si sia preso completamente il Napoli, ma sappiamo che ci sta provando. ilnapolionline.com

A meno di 24 ore da Verona-Napoli, Antonio Conte sembra aver sciolto i dubbi su chi giocherà in attacco Nonostante le notizie circolate in giornata su un leggero fastidio accusato in allenamento, Alisson Santos dovrebbe giocare dal primo minuto domani, - facebook.com facebook

A meno di 24 ore da Verona-Napoli, Antonio Conte sembra aver sciolto i dubbi su chi giocherà in attacco Nonostante le notizie circolate in giornata su un leggero fastidio accusato in allenamento, Alisson Santos dovrebbe giocare dal primo minuto domani, x.com