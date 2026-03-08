A Napoli si parla di un possibile riscatto di Eljif Elmas, considerato un elemento fondamentale per la squadra. L’allenatore ha espresso parole positive nei confronti del giocatore, sottolineando il suo ruolo di jolly nelle rotazioni. Le trattative sono in corso, ma ancora non ci sono comunicazioni ufficiali su un accordo definitivo. La situazione rimane sotto osservazione, con le parti coinvolte che valutano i prossimi passi.

Le parole al miele di mister Conte nei confronti di Eljif Elmas non sono passate inosservate: il macedone è a tutti gli effetti un jolly decisivo nelle gerarchie azzurre. Arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto, arrivano novità riguardo la trattativa. Elmas vuole solo il Napoli: riscatto probabile. Antonio Conte è stato chiarissimo: Eljif Elmas meriterebbe una statua per l’impegno e la disponibilità a ricoprire qualsiasi tipo di posizione in campo. Sul suo canale YouTube, Nicolò Schira ha chiarito che il riscatto del macedone è un tema per gli azzurri, convinti di acquistarlo a titolo definitivo: “ Elmas a Napoli è. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, tutto deciso per il riscatto? Ecco cosa filtra sull’affare

Calciomercato Milan, Fullkrug spera nel riscatto: ecco cosa filtraSecondo quanto riferito da Tuttosport, l'attaccante tedesco, arrivato durante la sessione di calciomercato invernale in prestito dal West Ham, spera...

Lucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal NapoliLucca Nottingham Forest, è già finita? Cosa filtra sulla decisione degli inglesi sul suo riscatto dal Napoli Solet Udinese, aria d’addio? Inter in...

Contenuti e approfondimenti su Napoli tutto deciso per il riscatto....

Temi più discussi: Il Napoli a Verona dopo il caso arbitri contro l’Atalanta; Santo Lukaku martire: il dio del calcio ha deciso così. Meritava lui di salvare il Napoli dal baratro. Il Napoli vince 2-1 al 96esimo. Evitata una crisi molto pericolosa. La squadra è impaurita, sente di poter perdere la Champions. Del vecchio Napoli è rimasto il car; Funerali Domenico Caliendo, Sal Da Vinci rinvia la festa della vittoria a Sanremo: Il bimbo prima di tutto; Sal Da Vinci cancella la festa per il piccolo Domenico: il gesto commovente dopo Sanremo 2026 (e Napoli lo omaggia).

L'editoriale di Forgione: Futuro Conte? Ha già deciso, ho capito le sue intenzioniAngelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di Napoli Talk sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, ... tuttonapoli.net

Chi sarà il capitano del Napoli senza Di Lorenzo? Conte ha deciso di optare per LobotkaL’infortunio rimediato da Giovanni Di Lorenzo nella sfida contro la Fiorentina priverà il Napoli del suo capitano per un periodo prolungato, allungando ulteriormente una lista di indisponibili che in ... tuttomercatoweb.com

8 MARZO | Le foto delle manifestazioni a Roma, Milano e Napoli. #ANSA - facebook.com facebook

#napoli, al #gambrinus la Mimosa "record" x.com