Ford & Renault | alleanza elettrica la Fiesta rinasce con stile e DNA

Ford e Renault hanno annunciato una collaborazione nel settore elettrico, puntando a sviluppare vetture più sostenibili. La prima conseguenza di questa alleanza riguarda il rilancio della Ford Fiesta, che tornerà in versione elettrica, mantenendo il suo stile originale e parte del DNA del modello. La Fiesta elettrica sarà pronta per il mercato entro la fine dell’anno, offrendo un’alternativa più ecologica ai clienti tradizionali. I dettagli sulla produzione sono ancora in fase di definizione.

Ford e Renault: una nuova alleanza per l’elettrico, la Fiesta non sarà una semplice “cugina” della 5. L’accordo siglato tra Ford e Renault a dicembre 2025 segna una svolta strategica nel panorama automobilistico europeo. L’obiettivo è accelerare lo sviluppo e la produzione di veicoli elettrici, con Ford che potrà sfruttare le piattaforme tecnologiche del partner francese per due nuovi modelli. Un aspetto cruciale dell’accordo è la promessa di un’identità distintiva per i veicoli Ford, a cominciare dalla futura generazione della Fiesta, che non sarà una semplice riedizione della Renault 5. Un patto per affrontare la sfida dell’elettrificazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

