Borse di studio ’Donne Ingegno’ oggi la consegna

Oggi si tiene la cerimonia di consegna delle Borse di studio ’Donne Ingegno’, organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena. Questa seconda edizione prevede un premio complessivo di 4.000 euro destinato a giovani ingegneri donne. La manifestazione si svolge presso una sede locale e vede la partecipazione di rappresentanti dell’ente e delle candidate premiate.

L’ Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena ha organizzato per oggi la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Borse di Studio ’Donna Ingegno’, consistente in un premio economico complessivo di 4.500 euro che viene assegnato come sostegno al completamento del percorso accademico a tre studentesse iscritte al corso di laurea magistrale in Ingegneria presso l’ Unimore. La premiazione avrà luogo a partire dalle 10,30 nella sala eventi del Tecnopolo. "Questa iniziativa – dichiara Valeria Dal Borgo (nella foto), presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Modena – ha come scopo quello di valorizzare, incoraggiare e mettere in evidenza la figura della donna in ambito tecnico, promuovendo al contempo l’obiettivo della ‘ parità di genere ’ nell’ambito dell’agenda Onu 2030. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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