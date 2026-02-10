Alessandria smantellata rete di spaccio | hashish marijuana e farmaci illegali indagate minacce ed estorsioni

Questa mattina gli agenti della Polizia di Alessandria hanno smantellato una rete di spaccio che operava tra diverse province. Durante l’operazione, sono stati sequestrati hashish, marijuana e farmaci illegali. Le indagini hanno portato anche alla luce minacce e tentativi di estorsione legati alla rete criminale. Due persone sono state fermate e si trovano ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato ad Alessandria ha portato alla luce un sistema di spaccio al dettaglio con ramificazioni interprovinciali, smantellando una centrale attiva sul territorio. L’indagine, avviata a seguito di segnalazioni di minacce ed estorsioni, ha visto l’esecuzione di dieci perquisizioni e il sequestro di ingenti quantità di stupefacenti, oltre a materiale per il confezionamento e, in alcuni casi, sostanze farmaceutiche non autorizzate. L’operazione, che si è svolta nelle prime ore del 29 gennaio, ha coinvolto soggetti di origine nigeriana residenti tra le province di Alessandria, Pavia e Asti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Alessandria Spaccio

Un’operazione antimafia a Livorno ha portato all’arresto di nove persone e al sequestro di 40 kg di droga, con un giro d’affari stimato di circa 400 mila euro.

