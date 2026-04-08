Alcuni modi di fare guerra si ripetono a distanza di secoli con risultati diversi

Nel corso della storia, alcuni approcci alla guerra sono stati riproposti nel tempo con esiti differenti. Tre secoli prima dell’era cristiana, un generale romano adottò una strategia innovativa, diversa da quelle comunemente usate all’epoca. La sua esperienza rappresenta uno dei primi esempi di tecniche militari che si sono poi evolute nel corso dei secoli. Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio di continui tentativi, da parte di vari eserciti, di modificare le modalità di combattimento.

Tre secoli prima che iniziasse l’era cristiana, un imperatore romano, Quinto Fabio Massimo, sperimentò una modo di far guerra del tutto nuovo. Preparandosi a affrontare Annibale, mise a punto una tecnica di combattimento che oggi si potrebbe definire “di logoramento”. Consisteva, quel modo di combattere, nel fiaccare il nemico gradatamente, al fine di renderne più facile la resa al momento che quell’ imperatore avesse ritenuto essere quello giusto.Tale modus operandi gli valse la qualifica di Cunctator, nella lingua corrente Temporeggiatore. Fatte le dovute e necessarie differenze, in modo simile sta agendo Trump nei confronti di un fantasma o qualcosa del genere, che corrisponde all’ Ayatollah neo eletto, Kamenei jr. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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