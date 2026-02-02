S ono passati oltre 25 anni dall’uscita di Quasi Famosi (2000), ma il cappotto anni ’70 indossato dalla protagonista, il personaggio di Penny Lane interpretato da Kate Hudson, è ancora di tendenza. La groupie più famosa – è il caso di dirlo – continua a ispirare la moda, e la sua giacca scamosciata bordata di pelo o shearling, lunga o alla cintola, dallo spirito bohémien, è di nuovo tra le più desiderate. Cappotto cammello, 5 outfit per indossarlo con eleganza dai 20 ai 60 anni X Leggi anche › Dall’ufficio alle feste, i segreti di stile per indossare il cappotto teddy nell’Inverno 2025 Conosciuto anche come cappotto afgano proprio per i suoi iconici fur trims, il pennylane coat è stato il simbolo di una generazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Spoiler: si chiama Pennylane e si può abbinare in tanti modi diversi

Approfondimenti su Quasi Famosi

Dopo il match tra Como e Milan, caratterizzato da molte polemiche, Cesc Fabregas ha commentato la partita in conferenza stampa.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

“Sei stato permaloso… Adesso sentirai il morso di un leone ” (spoiler: il leone si chiama Tiriwen e pesa tipo 800 grammi di puro caos ) #freestyleferrets #furetto #ferrets #season2026 #tiriwen - facebook.com facebook