Frappe chiacchiere o cenci? Si chiamano in mille modi diversi ma sono i dolci più buoni del Carnevale

Il mese di febbraio porta con sé un’esplosione di colori e sapori, ma nulla identifica il Carnevale italiano quanto quelle sfoglie sottili, dorate e ricoperte da un velo impalpabile di zucchero. Sebbene siano conosciute con decine di appellativi differenti lungo tutta la penisola, le chiacchiere rappresentano il simbolo gastronomico di una festa che affonda le sue radici nella storia più antica della nostra civiltà. La genesi di questa prelibatezza non è recente, ma risale a oltre due millenni fa. Gli antenati delle moderne chiacchiere erano le cosiddette frictilia, dolci preparati in occasione dei Saturnali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

A Roma, durante il Carnevale 2026, le frappe sono ancora le protagoniste delle tavole.

