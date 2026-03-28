In alcune zone, le autorità hanno introdotto nuove norme che prevedono sanzioni per chi aumenta troppo il volume della musica durante la guida. Chi viene sorpreso a farlo rischia di essere fermato e di perdere la patente sul momento. La misura si inserisce tra le regole volte a garantire la sicurezza sulle strade, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni e migliorare la concentrazione degli automobilisti.

Alzare eccessivamente il volume della musica all’interno dell’abitacolo è diventato ufficialmente un comportamento sanzionabile con lo stop immediato alla guida e il ritiro della patente. Il Codice della Strada ha inasprito l’interpretazione delle norme sulla distrazione, equiparando l’audio assordante all’uso di dispositivi che isolano il conducente dall’ambiente esterno. Questa stretta normativa mira a garantire che chiunque si trovi al volante conservi la piena capacità di percepire sirene, clacson e altri segnali acustici vitali per la sicurezza pubblica. Guidare un veicolo non è un’attività che coinvolge esclusivamente la vista e la coordinazione motoria; l’udito gioca un ruolo decisivo nel prevenire collisioni, specialmente nei contesti urbani congestionati. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Rischi di restare senza patente se fai questa cosa mentre guidi (controlla subito se ti comporti bene)

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