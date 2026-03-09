Malore dopo aver bevuto alcol spavento per una minorenne | trasportata in ambulanza al pronto soccorso

Una minorenne è stata portata in ambulanza al pronto soccorso nella serata di sabato 7 marzo a seguito di un malore. La ragazza si trovava in un luogo pubblico quando ha accusato i sintomi legati all’assunzione di bevande alcoliche in quantità eccessiva, provocando lo spavento tra i presenti. La giovane è stata assistita dai soccorritori e sottoposta alle cure del caso.

La ragazza, con un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro, è stata trasportata al pronto soccorso. L'episodio a Rimini riaccende l'attenzione sul consumo di alcol tra i giovani Nella serata di sabato (7 marzo) una minorenne è stata soccorsa in stato di malore causato dall'eccessivo consumo di bevande alcoliche. L'allarme è stato dato da una passante che ha allertato il 118: la minore, che si trovava in compagnia di alcune amiche, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso con il supporto di una pattuglia della Polizia locale. Gli accertamenti clinici hanno rilevato un tasso alcolemico superiore a 3 grammi per litro.